Temel Karamollaoğlu: Asgari ücrette hedef 8 bin 85 lira olmalı

Asgari ücretle ilgili görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, "Yoksulluk sınırı tam 8 bin 85 lira. O zaman hedef, yoksulluk sınırı olmalıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında asgari ücret konusuna değindi.

4 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yapacağını anlatan Karamollaoğlu, bugünkü şartlarda Türkiye'nin asgari ücreti 2 bin 324 lira seviyesinde tutmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİLER KALDIRILMALI"

Asgari ücretin, 2 bin 482 lira olan açlık sınırının altında olduğunu belirten Karamollaoğlu, konuyla ilgili beklentisini şöyle aktardı:

"Şu anda yapılması icap eden ilk ve en kolay yollardan bir tanesi asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasıdır. O zaman asgari ücret 3 bin liraya yaklaşıyor. Ama bu yeterli olmaz.

Temel Karamollaoğlu: Yoksulluk sınırı 8 bin 85 lira, asgari ücrette hedef yoksulluk sınırı olmalı VİDEO





8 BİN 85 LİRA TEKLİFİ

Yoksulluk sınırı tam 8 bin 85 lira. Çalışan bir insan hangi işte çalışırsa çalışsın kendi geçimini rahatlıkla sağlayabilmeli. O zaman hedef, yoksulluk sınırı olmalıdır. Biz bunu söylediğimiz zaman bazılarının belki kan tepesine fırlıyor, '8 bin 85 lirayı kim, nasıl ödeyecek?' diye.

"HEDEFİN BU OLMASI ELZEM"

Doğru, bir anda bu gerçekleşmeyebilir ama hedefin bu olması elzem. O zaman hükümet '10, 15 ya da 20 sene sonra biz asgari ücreti yoksulluk sınırına getireceğiz' diye bir hedef koymalı. Böyle bir hedef olmadan asgari ücreti belirlemek çalışana zulümdür."