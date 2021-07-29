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    Temiz enerji yatırımlarında 3 yılda 10 milyon kişi istihdam edilecek

    Temiz enerji yatırımları, çevreye ve ekonomiye sağladığı katkısıyla istihdam alanında da iddialı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 12:17
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    Temiz enerji yatırımlarında 3 yılda 10 milyon kişi istihdam edilecek

    Koronavirüs sonrası dönemde yapılacak temiz enerji yatırımlarının küresel ekonomiye katkısının 3 yılda 1 trilyon 900 milyar doları bulacağı öngörülüyor.

    Dünyada koronavirüs salgını sonrası dönemde temiz enerjiye yapılacak yatırımların, 3 yılda 10 milyon kişilik istihdam sağlayabileceği hesaplanıyor.

    Ernest&Young danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan "Koronavirüs Salgınından Temiz Toparlanma: G20 Liderliği İçin Küresel Fırsat" raporundan derlediği bilgilere göre, salgın sonrası oluşacak ekonomik düzende temiz enerjiye yapılacak yatırımların, inşaat, enerji sistemlerinin kurulumu ve ekipman üretimi başta olmak üzere birçok alanda istihdam oluşturması bekleniyor.

    6 kıtadan 47 ülke özelinde hazırlanan rapora göre, yerel tedarik zincirlerini geliştirmek için yapılacak yatırımlar yeşil dönüşümde istihdam alanlarının oluşturulmasına zemin hazırlayacak.

    TEMİZ ENERJİ YATIRIM ORANLARI ARTIYOR

    Gelecek 3 yıllık dönemde temiz enerji sektöründe yapılacak yatırımların, küresel ekonomiye katkısı yaklaşık 1 trilyon 900 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu rakam 2020'deki kayıpların yüzde 85'ine karşılık geliyor.

    Temiz enerji yatırımlarında 3 yılda 10 milyon kişi istihdam edilecek #1

    BÜYÜMEYE KATKI SAĞLANACAK

    Yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik atılacak her adımın yeni iş olanakları sağlaması beklenirken, bu durumun çevreye duyarlı enerji sistemleri oluşturma ve ekonomik büyümeye katkı sağlama gibi avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

    Temiz enerji yatırımlarında 3 yılda 10 milyon kişi istihdam edilecek #2

    47 ÜLKENİN EKONOMİSİNE 50 MİLYAR KATKI

    Salgın sonrası yatırımların gerçekleştirilmesinin raporda yer alan 47 ülkenin ekonomisine 50 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

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