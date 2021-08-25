Temiz enerjideki büyüme elektrik talebindeki artışa yetişemedi

Koronavirüs salgınında azalan küresel üretim normalleşme ile birlikte normal seyrin üzerinde artınca, elektrik talebi yükseldi. Ve dünyadaki emisyonlar arttı.

Temiz enerji dünyadaki emisyonları azaltacakken, koronavirüs sonrası talebe yetişecek bir büyüme gösteremedi. Yenilebilir enerji dünyada henüz yatırım aşamasında olduğu için oluşan güçlü talep karşısında yetersiz kaldı.

KÜRESEL ELEKTRİK TALEBİ YÜZDE 5 YÜKSELDİ

Küresel elektrik talebi bu yılın ilk yarısında salgın öncesi seviyesine göre yüzde 5 yükselirken, bu büyümenin yüzde 43'ünün kömür santrallerinden karşılanmasıyla elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar yüzde 5 artış gösterdi.

KÜRESEL ELEKTRİK SEKTÖRÜ RAPORU YAYINLANDI

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan Küresel Elektrik Sektörü İncelemesi raporunda, elektrik talebinin yüzde 87'sini temsil eden 63 ülkenin elektrik verileri analiz edildi.

Buna göre, küresel ölçekte elektrik sektörü kaynaklı emisyonlar geçen yıl, salgını önlemek için alınan tedbirler sonucunda görülen rekor düşüşün ardından yeniden artışa geçti.

ZARARLI EMİSYONLAR YÜZDE 5 ARTTI

Bununla birlikte elektrik sektöründen kaynaklanan çevreye zararlı emisyonlar da bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.

ÜRETİMİN YÜZDE 43'Ü KÖMÜR SANTRALLERİNDEN KARŞILANDI

Küresel elektrik talebinin bu yılın ilk 6 aylık döneminde salgın öncesi seviyesine göre yüzde 5 yükselmesi ve bu büyümenin yüzde 43'ünün kömür santrallerinden karşılanması, emisyonlardaki artışta etkili oldu. Elektrik talebindeki artışın yüzde 57'si ise rüzgar ve güneşten karşılandı.

GERÇEK ANLAMDA "YEŞİL TOPARLANMA" SAĞLAYABİLEN ÜLKE YOK

Birçok ülke salgın sonrasında yeşil bir ekonomik toparlanma ve ekonomilerini yeni yeşil düzenin norm haline geldiği doğrultuda ilerletme sözü vermesine rağmen, elektrik talebi artarken karbon emisyonlarında düşüş sağlayamadı.

Rapora göre, elektrik sektöründe gerçek anlamda "yeşil toparlanma" sağlayabilen ülke olmadı.

Aralarında ABD, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Kore'nin de olduğu birçok ülkede rüzgar ve güneşin kömürü ikame etmesi sonucunda elektrik sektöründeki karbon emisyonlarında salgın öncesine göre düşüş yaşandı fakat bu düşüş elektrik talebindeki artışın baskılanması sonucu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE RÜZGAR VE GÜNEŞİN ÜRETİMDEKİ PAYI YÜZDE 13

Türkiye'de ise bu yılın ilk yarısında rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 13'e yükseldi.

Kömürden elektrik üretiminde yüzde 1 artış olmasına rağmen, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki düşüşü ve doğalgazın hidroelektriği ikame etmesi nedeniyle elektrik üretimi kaynaklı emisyonlar bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19 yükseldi.