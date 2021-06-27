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    Temizlik hizmetlerine ilgi arttı

    Konut alımlarındaki artışın sonucunda yeni taşınılan evlere olan temizlik ihtiyacında yüzde 76 talep oluştu.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.06.2021 - 18:09
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    Temizlik hizmetlerine ilgi arttı

    Ev satışları arttı, boş ev ve inşaat sonrası temizliği talepleri rekor kırdı

    Son dönemdeki talepler incelendiğinde, inşaat sonrası temizlik taleplerinde haziran ayında mayıs ayına oranla yüzde 76, geçen oranla ise yüzde 109 seviyesinde bir artış olduğu gözlendi.

    TEMMUZ AYINDA İNŞAAT SONRASI TEMİZLİĞE REKOR TALEP GELMESİ BEKLENİYOR

    Yeni taşınılacak boş evlerin temizliği için yapılan taleplerde de büyük bir artış görüldü. Boş ev temizliğinde artış meydana gelirken inşaat sonrası temizliğinde olduğu gibi bu kategoride de temmuz ayı taleplerinde rekor taleplere ulaşması bekleniyor.

    Temizlik hizmetlerine ilgi arttı #1

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