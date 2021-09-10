Temmuz ayı dış ticaret endeksleri yayınlandı

Temmuz ayında ihracat birim değer endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait Dış Ticaret Endeksleri'ni paylaştı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 14,6 ARTTI

İhracat birim değer endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 32, yakıtlarda yüzde 71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 AZALDI

İhracat miktar endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, yakıtlarda yüzde 29,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 30,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 63,5, yakıtlarda yüzde 67,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,5 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,8 GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Haziran ayında 147,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak, 2021 Temmuz ayında 143,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Temmuz ayında 126,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak, 2021 Temmuz ayında 142,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Haziran ayında 106,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,1 azalarak, 2021 Temmuz ayında 106 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Temmuz ayında 110,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2 artarak, 2021 Temmuz ayında 112,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI TEMMUZ AYINDA 91,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Temmuz ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,5 puan azalarak, 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 oldu.