Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? Enflasyon oranı açıklandı mı?

Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? Enflasyon oranı açıklandı mı?

Enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih için gözler Ağustos'un ilk haftasına çevrildi.TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını ne zaman ve saat kaçta açıklayacak? İşte detaylar..

Temmuz ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı ve temmuz ayı enflasyon beklentisi merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına çevrildi.

Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları kira artış oranında belirleyicisi olacak.Ev sahipleri ve kiracılar rakamların açıklanmasını bekliyor.

Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon %78,62 olmuştu.Gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarına çevrildi.İşte Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olacağı tarih.

Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos 2022 tarihinde belli olacak.TÜİK tarafından yapılacak açıklamanın saat 10.00'da yapılması planlanıyor.Milyonlarca vatandaşın gözü bu tarihe çevrildi..