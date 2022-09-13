Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı

Sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 6,2 azalırken, yıllık yüzde 2,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretimini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 6,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı. Böylelikle sanayi üretiminin aylık yüzde 6,2 azaldığı kayıtlara geçti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyordu.



