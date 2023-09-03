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Temmuz ayında 565 firmaya dahilde işletme belgesi verildi Abone Olun

Temmuz ayında 565 firmaya dahilde işletme belgesi verildi Ticaret Bakanlığı, firmalara dahilde işletme belgesi düzenleyen kurum olarak, belgelerle ilgili aylık raporları Resmi Gazete'de yayınlamaya devam ediyor.

AA Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, temmuzda dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 565 firma için izin belgesi düzenlendi. Buna göre, temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlenen belgelerin arasında yer aldı. İptal edilen belge sayısı: 22 Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi. Resen iptal edilen belge sayısı: 1 Söz konusu ayda resen iptal edilen belge sayısı ise 1 oldu.

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