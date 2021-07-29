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    Temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,62 artması bekleniyor

    Ekonomistlerin katıldığı AA finans anketinden, temmuz ayı enflasyonu için yüzde 1,62 artış öngörüsü çıktı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:57
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    Temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,62 artması bekleniyor

    Temmuz ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak.

    Açıklama öncesinde AA Finans Enflasyon Beklenti  Anketi'ne katılan ekonomistlerin, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ortalama yüzde 1,62 artmasını bekledikleri ölçüldü.

    ENFLASYONUN YÜZDE 18,74'E ÇIKACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Toplam 17 ekonomistin katılımıyla ankete göre, temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,62 artması bekleniyor #1

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