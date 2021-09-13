Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,7 arttı

TÜİK, temmuz ayı sanayi üretimi rakamını açıkladı. Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,7 artışa geçerken, aylık bazda 4,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, temmuz ayı sanayi üretimi verisi paylaşıldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 4,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 artışa geçti.

TÜRKİYE'DE SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSELİŞTE

Türkiye'de 2020’de koronavirüs salgınıyla mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren sanayi üretim endeksi, haziran itibarıyla tekrar yıllık bazda yükseliş trendine girdi ve 2020'yi salgına rağmen artışla kapattı.

2021’de artış eğilimini sürdüren endeks, ocak-temmuz döneminde sırasıyla yüzde 11,3, yüzde 9, yüzde 16,8, yüzde 66,3, yüzde 40,9, yüzde 23,9 ve yüzde 8,7 oranında yükseldi.

TÜRKİYE SANAYİ ÜRETİMİ (YILLIK)

Ocak: % 11,4

Şubat: % 8,8

Mart: % 16,8

Nisan: % 66,3

Mayıs: % 40,9

Haziran: % 23,9

Temmuz: % 8,7