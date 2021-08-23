Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, temmuz ayı yabancı ziyareti sayısını açıkladı. Temmuzda gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367 artış gösterdi.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuzda 21 ayın zirvesine çıkarak, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367 arttı ve 4 milyon 360 bin 952 rakamına ulaştı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKE RUSYA OLDU

2021 Temmuz ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 807 bin 753 ile Rusya olurken, ikinci 744 bin 372 ile Almanya oldu. Üçüncü sırada ise 344 bin 999 ziyaretçi ile Ukrayna yer aldı.

EN ÇOK GİRİŞ YAPTIKLARI SINIR ANKARA

Yabancı ziyaretçilerin temmuz ayında en çok giriş yaptıkları sınır kapısı Ankara olurken ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Edirne, dördüncü sırada Muğla ve beşinci sırada İzmir geldi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN YABANCI SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,44 artış yaşanırken, yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 88 bin 603 oldu.