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    Temmuz imalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,1 puan arttı

    TCMB tarafından temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.07.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 10:05
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    Temmuz imalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,1 puan arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde oldu.

    Temmuz imalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,1 puan arttı #1

     

    Temmuz imalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,1 puan arttı #2

     

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