Temmuz imalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,1 puan arttı

TCMB tarafından temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde oldu.