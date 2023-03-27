Temmuz zammı en düşük emekli maaşını nasıl etkileyecek Şimdi en düşük emekli maaşı alanlar, temmuzda yapılacak zamla birlikte acaba 7 bin 500 liradan yüksek maaş alma haklarını kayıp mı edeceklerini sorguluyor. Bu durumdaki emeklilerin kök maaşları zam aldığında 7 bin 500 liradan fazlayı hak ediyorsa, bu yeni rakamı alacaklar.

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En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oluyor.

Geçen yıl en düşük emeklilik maaşı 3 bin 500 liradan ocak ayında 5 bin 500 lirayı çıkartıldı ve bu rakam 4 ay dolmadan tekrar 7 bin 500 liraya yükseltildi.

En düşük maaş 7 bin 500 lira olacak

Yani örneğin daha önce 5 bin 500 lira, 6 bin lira, 6 bin 750 lira ya da 7 bin lira alan tüm emekliler direkt olarak 7 bin 500 lira maaş alacaklar.

Tabii bu sınır sadece emeklinin kendisinin aldığı maaş için geçerli. Dul ve yetim aylığı bu rakamın altında kalmaya devam edecek.

Emekliler temmuz zammına odaklandı

Emekliler, bu karara sevinmekle birlikte temmuz ayında yapılacak memur ve emeklilerinin ve SGK emeklilerinin zamlarından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorgulamaya başladı.

Kök maaşa yapılan zam geçerli

Bu sorulara yine örneklerle yanıt arandığında karşımıza şu cevap çıkıyor:

Kök maaşa temmuz zammı 7 bin 500 lirayı geçerse

Diyelim ki temmuzda maaşlara yüzde 50 zam yapılacak. Bu şartlarda kök yani kendi asıl maaşı 5 bin 500 lira olan biri 2 bin 750 lira zamla birlikte bu kez toplamda 8 bin 250 lira hak edecek. Bu kişi şu anda 7 bin 500 lira alabilir ama bu zamla birlikte temmuzda artık 8 bin 250 lirayı hak edecek.

Kök maaşa temmuz zammı 7 bin 500 liranın altında kalırsa

Diyelim temmuzda yüzde 25 zam yapıldı. Bu şartlarda kök yani kendi asıl maaşı 5 bin 500 lira olan biri 1.375 lira zamla birlikte toplam 6 bin 875 lira zam hak edecek ancak yine bu rakam en düşük aylık olan 7 bin 500 lira olmaya devam edecek.

Zamlı bayram ikramiyeleri nisanda hesaplara yatacak

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.

2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecek.

Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara ise en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecek.

114 milyar TL bayram ikramiyesi

2018 yılında uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi uygulaması ile emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramları dahil olmak üzere bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödendi.