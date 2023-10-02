Temmuzda düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 26 bin istihdam doğurdu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuz ayında toplam 1.195 yatırım teşvik belgesi verdi. En yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi, 5 milyar 100 milyon lira ile Kadıköy-Kaynarca-Sahiba Gökçen ile Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı araç temini için düzenlendi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, temmuzda 1.195 yatırım teşvik belgesi verildi.

Belge alan projelerin yatırım tutarı 66 milyar 258 milyon 399 bin 641 lira olarak hesaplandı.

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 823 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Tamamlama vizesi verilenler

Bu dönemde 240 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 773 milyon 680 bin 385 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 430 oldu.

En yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi İBB'ye

Öte yandan en yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi, 5 milyar 100 milyon lira ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın belediye hizmetleri (Kadıköy-Kaynarca-Sahiba Gökçen ile Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı araç temini) kapsamında düzenlenirken bu yatırıma KDV istisnası sağlandı.

İptal edilen yatırım teşvik belgesi: 43

Öte yandan sabit yatırım tutarı 485 milyon 367 bin 122 lira olan ve 894 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)