Temmuzda elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayında elektrik üretiminin 30 bin gigavatsaati aşarak, elektrik üretiminde aylık bazda tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı infografiğe göre, temmuzda 30 bin gigavatsaatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI YÜZDE 14,8

Yenilenebilir enerjide de rekorların yenilendiği temmuz ayında, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 14,8 oldu.

Lisanssız elektrik üretimi ise 1406 gigavatsaate ulaştı.

Söz konusu dönemde, rüzgardan elektrik üretimi 3 bin 34 gigavatsaat, güneşten elektrik üretimi 1.555 gigavatsaat, biyokütleden elektrik üretimi ise 632 gigavatsaat olarak kayıtlara geçti.