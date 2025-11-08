TESK Başkanı Palandöken'den vergi açıklaması: 300 bin iş yeri kapanabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın basit usulden gerçek usule geçiş sürecine hazırlıksız yakalandığını belirtirken enflasyon karşısında esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Esnafın ne yapacağını şaşırmış durumda olduğunu belirten Palandöken, "Bir taraftan muhasebe ücretleri, diğer taraftan e-hacizler ve vergi mevzuatındaki değişiklikler derken esnaf artık iş yapamaz hale geldi. Hem rakipleriyle mücadele edecek hem ekonomiye katkı koyacak hem de istihdam ve işsizlik alanında önemli sıkıntılar yaşanacak." dedi.

"UYGULAMAYA 1 AY KALDI"

Palandöken açıklamasında, uygulamanın yürürlüğe girmesine sadece bir ay kaldığını hatırlatarak "Sayın Maliye Bakanımız, en azından belirli bir süre tanıyarak, örneğin 1 yıl önceden tedbirlerin alınmasına imkân sağlayabilirdi. Esnaf, bu süreçte söz konusu cihazları nasıl kullanacağını öğrenir, akıllı telefonu olup olmadığını kontrol eder, hazırlığını yapardı." ifadelerine yer verdi.

"ESNAF AYAKTA KALABİLSİN Kİ DEVLETE YÜK OLMASIN"

Sosyal güvenlik primlerinin yıllık yaklaşık 120 bin lira olduğunu hatırlatan Palandöken, "Eğer basit usulde vergi mükellefi olan bu kişiler yükümlülüklerini yerine getiremezlerse, sosyal devlet olarak bu yükü devletin üstlenmesi gerekecek." dedi.

Söz konusu düzenlemelerin en azından bu işin muhataplarıyla görüşülerek, ortak bir akılla hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan düzenlemeler, özellikle vergi alanında, insanları tedirgin ederek piyasalardaki durgunluğun temel nedenlerinden biri haline geliyor." ifadelerine yer verdi.

"300 BİN İŞ YERİ KAPANABİLİR"

Enflasyon karşısında esnafın rahat bir nefes almasını sağlayacak tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Başkan, esnafın desteklenmesinin ekonomiye çok daha büyük katkı sağlayacağını belirtti. Palandöken, "Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak." dedi.

840 BİN ESNAF MUAF TUTULMUŞTU

Vergi düzenlemelerinde yapılan sık değişiklikler esnafın lehine olmadığını vurgulayan Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 840 bin esnafı basit usulde yapılacak değişiklik kapsamından muaf tutmasının nedenin bu olduğunu söyledi.