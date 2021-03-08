TESK: Tarihteki ilk kadın teşkilatı ahilik geleneğiyle kurulan Bacıyan-ı Rum

TESK Başkanı Palandöken, 900 yıllık Ahilik geleneği içinde Bacıyan-ı Rum adı altında örgütlenen kadınların, Ahiliğin kadın kollarını oluşturarak tarihte kurulan ilk kadın teşkilatı olduğunu aktardı.

Anadolu’da kadınların yüzyıllardır ticari hayatın içinde olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için açıklama yaptı.

AHİLİĞİN KADIN TEŞKİLATI BACIYAN-I RUM

Palandöken, “Yaşadığımız coğrafyada kadınlar tarih boyunca toplumsal hayatın, ekonominin ve kültürün inşasında aktif rol almışlardır. 900 yıllık Ahilik geleneği içinde Bacıyan-ı Rum adı altında örgütlenen kadınlarımız Ahiliğin kadın kollarını oluşturarak tarihte kurulan ilk kadın teşkilatı olmuştur. Bu geleneğin içinden gelen esnaf ve sanatkarlar camiası olarak başımızın tacı olan kadınlarımızın toplumsal ve ticari hayatın her alanında aktif olarak var olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KADININ İŞ DÜNYASINDA OLMASI KENDİSİ VE TOPLUM İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Kadınlarımızın ticari hayatta var olmaları hem kendi ayakları üzerinde durmalarında hem de çağdaş, demokratik, gelişmiş bir toplum için ülkemizin kalkınmasında kilit rol üstleniyor. Tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlığı ile tüm dünya kadınlarına örnek olan Türk kadınının her zaman baş üstünde olmasını diliyorum. Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlarımızı yürekten kutluyor, kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.