TESK: Vergi yapılandırmasının ilk taksit ödemesi esnaf için ertelensin

Vergi yapılandırmasının ilk taksit ödemesinin ay sonunda yapılacağını hatırlatan TESK Başkanı Palandöken, bu ödemenin esnaflar için 6 ay sonraya ertelenmesini talep etti.

Esnaf ve sanatkarların üye olduğu kurum olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda esnafın henüz iş yapamadığına dikkati çekerek "Yapılandırma borç ödemelerinin en az 6 ay daha ertelenmesi gerekiyor." dedi.

"ESNAFIN TAMAMI BORÇLARINI YAPILANDIRDI"

Söz konusu esnafın neredeyse tamamının borçlarını yeniden yapılandırdığını bildiren Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak, kanundan yararlanabilmek için ilk 2 taksitin zamanında ve tam olarak yatırılması gerekiyor. Hâlâ iş yeri kapalı olan esnaf, bu borcu nasıl ödeyecek? Örneğin bir okul kantini veya okul servis aracı işletmecisi son 1 yıldır daha bir kuruş gelir elde etmemişken hangi parayla vergi borçlarını ödesin? Bu nedenle yapılandırma borç ödemelerinin, normalleşme takvimi de dikkate alınmak suretiyle, en az 6 ay daha ertelenmesi gerekiyor.

YÜZBİNLERCE ESNAFIN YAPILANDIRMASI BOZULACAK

Aksi halde yüzbinlerce esnafın yapılandırması bozulacak ve bu borçlar hiç ödenemez bir hale dönüşecek. Devlet de alacağını alamayacak."

"MATRAH ARTIRIMI DA EKLENSİN"

Palandöken, yapılandırılmış borcun ödeme tarihinin ertelenebilmesi için ilgili kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, kanunda değişiklik yapılırsa buna matrah artırımının da eklenmesi önerisinde bulundu.

"STOKLARDA SORUN YAŞANACAK, STOK AFFI ÇIKSIN"

Salgın döneminde iş yeri kapalı olan esnafın stoktaki ürünlerinin çürüdüğüne ancak defter kaydında bunların hala stok olarak göründüğüne işaret eden Palandöken, "Stok kaydında gözüküp de gerçekte olmayan stoklar ileride büyük sorunlara yol açacak. Esnaf bir yandan borçlarını kapatma derdindeyken bir yandan da tutmayan hesaplardan doğacak vergi cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Bunun için de matrah artırımı ve stok affı düzenlemelerinin kanuna eklenmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.