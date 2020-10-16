TESK: Yapılandırma çalışmaları esnafı umutlandırdı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bugün yapılan vergi ve SGK yapılandırma çalışmalarının başladığına dair açıklama ile birlikte umutlandığını dile getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borcu yapılandırmasının sadece esnafa ya da sanayiciye değil devlete de katkısının büyük olacağını vurguladı.

“UZUN ZAMANDIR BU ÇALIŞMAYI BEKLİYORDUK”

Yapılandırma çalışmalarının esnafı umutlandırdığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk. Bu yapılandırmayla hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Devlet alacağını tahsil edecek, esnafımız ise sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti. Esnafımız da devletimizde bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı."