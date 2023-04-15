TESK, yeni konut yapmak için demirci, sıvacı, kalıpçı yetiştirmek gerektiğini savundu Kahramanmaraş depreminin ardından yıkılan konutların yerine yenileri yapılacak. Ayrıca Türkiye genelinde depreme dayanıksız konutlar ve yaşlı binalar kentsel dönüşüme girecek. İnşaat çalışmaların hız kazandığı bir ortamda kalifiye elemana olan ihtiyaç da giderek arttı.

AA

Kahramanmaraş depremlerinin ardından kalıcı konutların tamamlanması için ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

Burada mesleki eğitimin önemi tekrar gündeme geldi.

"Deprem konutlarının yetişmesi için ara eleman yetiştirme çalışmalarına hız verilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şantiyelerde çalışacak ara eleman bulmakta sorun yaşandığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde yıkımlara sebep olan 2 ayrı depremin ardından kalıcı konutların hızla tamamlanması için şantiyelerde çalışacak ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Geçmişte yaşanan ara eleman sıkıntısı yüzünden günümüzde usta bulmak da zorlaştı. Deprem konutlarının yetişmesi için ara eleman yetiştirme çalışmalarına hız verilmeli. Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan ara eleman açığını kapatmak için gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli ve mesleki eğitim süresi emekliliğe sayılarak cazip hale getirilmelidir.

“Ülkede mühendis çok ancak demirci, sıvacı, kalıpçı, kaynakçı, operatör, elektrikçi bulunamamaktadır”

Ara eleman sıkıntısının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Palandöken, ara eleman yetiştirme meselesi ve meslek yüksekokulu meselesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Buradan yetişen çocuklar, gençler bizim geleceğimizdir. Ancak ara elaman sorunu ve dolayısıyla yeterli usta bulamama sıkıntısı her geçen gün daha da artıyor. Sanayide, berber ve kuaförlerde, terzilerde, kasaplarda ve daha çok meslek kolunda ara elaman sıkıntısı ciddi boyutlarda. Öyle ki şu anda ülkemizin en önemli meselesi olan deprem konutlarının yeniden tamamlanması için şantiyelerde çalıştıracak yeterli sayıda usta yok. Ülkede mühendis çok ancak demirci, sıvacı, kalıpçı, kaynakçı, operatör, elektrikçi vb. bulunamamaktadır. Bu nedenle meslek teknik okullarının sayısı hızla arttırılmalı, hızlandırılmış programlarla meslek eğitimlerine öncelik verilmelidir.

"Mesleki eğitim alan çırakların sigorta başlangıcı çıraklık döneminden itibaren başlamalı"