Esnafın çatı örgütü TESK'in başkanı Palandöken, koronavirüsten etkilenen esnafın can suyu ile ayağa kaldırılmasını talep ediyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarın üzerinden pandemi geçti." diyerek, daha önce de uygulamada olan can suyu kredisinin tekrarlanmasını gündeme getirdi.

ESNAFIN BİRİKEN BORÇLARI İÇİN

Palandöken konu ile ilgili olarak, “1 Temmuz’la birlikte ülke genelinde kısıtlamaların kaldırılması ve yaz tatili sezonunun açılmasıyla beraber piyasanın normale dönmesi için esnaf ve sanatkarlarımız yeniden ayağa kaldırılmalı. Pandeminin cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni normalleşme döneminde sıfır faizli ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli.” dedi.

"SIFIR FAİZLİ VE UZUN VADELİ CAN SUYU KREDİSİ ŞART"

Esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli ve uzun vadeli can suyu kredisinin şart olduğunun altını çizen Palandöken, “Bir buçuk yılı aşkın süren pandemide tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız ailesi ve yanında çalışanları ile birlikte ayakta kalma mücadelesi verdi. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatıp yeni normalleşme süreciyle birlikte ayağa kalkabilmesi için can suyu kredisi olmazsa olmaz.” diye konuştu.

TESK'ten esnaf için can suyu talebi VİDEO



“ESNAF VE SANATKARIN ÜZERİNDEN PANDEMİ GEÇTİ”

Geçmişte 2008 yılında esnaf ve sanatkarlar için verilen can suyu kredisinin yeniden hayata geçirilmesinin tam zamanı olduğunu belirten Palandöken, “2008 yılında esnafımıza 3 ay geri ödemesiz can suyu kredi desteği verilmişti. Aradan geçen 13 yılda esnafımız için bir daha can suyu kredisi gündeme gelmedi. Ancak şimdi esnafın üzerinden pandemi geçti. Bu pandeminin yaralarının sarılması, biriken borçların ödenmesi, esnafın yeniden ayağa kalkarak atak yapabilmesi için sıfır faizli, en az 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınmalı.

ESNAFA DESTEK EKONOMİNİN ÇARKLARINI DÖNDÜRÜYOR

Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı. Ekonominin barometresi olan esnafımızın yok olması ekonominin de yok olması demektir. Esnaf yok olursa işsizlik tırmanır ve sosyal yapı bozulur.

EKONOMİ CANLANACAK

Bu yüzden esnaf ve sanatkarlarımız mutlaka desteklenmeli ve ekonomiye yeniden kazandırılmalı. Esnaf ve sanatkar can suyu kredileri ile finansal ihtiyaçlarını karşılayıp atak yapacak ve ekonominin canlanmasında etkili rol oynayacaktır.” şeklinde konuştu.