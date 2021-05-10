TESK'ten servis araçları için zorunlu trafik sigortasına muafiyet talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi nedeniyle trafikteki 5 milyon aracın zorunlu trafik sigortası bulunmadığını belirterek bu konuda istekte bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile trafiğe çıkamayan araçların zorunlu trafik sigortalarında indirim, servis araçlarınınkinde muafiyet ve sigortadan doğan tüm ceza ve faizlerinin de tahsil edilmemesini talep etti.

“ARAÇLARIN YÜZDE 20,65’İNİN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YOK”

Pandemide ekonomik sebeplerden ötürü araçların zorunlu trafik sigortalarının yaptırılamadığına dikkati çeken Palandöken, “Son açıklanan verilere bakıldığında, trafikteki otomobillerin yüzde 7,27’si, minibüslerin yüzde 22.05’i, otobüslerin yüzde 30,60’ı, kamyonetlerin yüzde 11,62’si, kamyonların yüzde 24,04’ü, traktörlerin yüzde 43,47’si, özel amaçlı taşıtların yüzde 20,5’i ve motosiklet ile yük motosikletlerin yüzde 66,5’inin zorunlu trafik sigortası yok. Bunlar çok ciddi oranlar. Sigortasız gezen her bir araç trafik için tehlike saçıyor. Olası bir kaza anında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarların karşılanabilmesi için zorunlu tutulan trafik sigortasının yaptırılmaması her iki araç sahibini ve devleti zarar sokuyor.” diye konuştu.

“GENELGE İLE KAPATILAN SERVİSÇİ ESNAFI MUAF TUTULMALI”

Kullanılmadığı belgelenen araçların zorunlu trafik sigortasından muaf tutulması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Pandeminin başladığı geçen yıldan bu yana okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte okul servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamıyor. Devam eden pandemi sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere genelge ile iş yapamayan araçlar zorunlu trafik sigortası yükünden kurtarılmalı. Ayrıca bir yıldan fazla süre ile yurt dışına görevli olarak çıkan ve aracını kullanmadığını belge ile kanıtlayanlar zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı. Öte yandan, zorunlu trafik sigortasını yaptıramayan vatandaşlara geçen her ay için yüzde 5 oranında uygulanan gecikme zammı pandemi döneminde uygulanmamalı.” şeklinde konuştu.

SİGORTASIZLARA CEZA VE FAİZ UYGULANMAMALI

Palandöken "Ayrıca pandemi sürecinde zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamalı.” dedi.