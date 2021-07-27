Tesla'dan rekor kar

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde karı 1,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021'in ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 98 artarak 1,1 milyar dolara çıktı.

Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar gelir elde etmişti.

200 BİNİN ÜZERİNDE ARACIN TESLİMATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,45 dolar oldu.

Tesla, nisan-haziran döneminde dünya genelinde 200 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.

BITCOIN İLE TESLA SATABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin üzerinden piyasaları sarsan açıklamalarda bulunan Elon Musk, şirketin Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" yeniden başlayacağını belirtti.

''NEFRET EDİYORUM''

Tesla'nın milyarder kurucusu, şirketin yönetim kurulu üyelerine güneş paneli firması satın alma konusunda 2,6 milyar dolarlık bir anlaşma için baskı yapmakla suçlandığı davada şirketle ilgili düşüncelerini ifade etti.

Davanın başlangıcında konuşan Musk, Tesla'yı işaret ederek, "Bundan nefret ediyorum ve zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim." diye konuştu.