THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor Türk Hava Yolları, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını bildirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “Güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi.

AA

Dünyanın en çok ülkesine uçan ve uçtuğu destinasyon sayısını her geçen gün artıran Türk Hava Yolları (THY), 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla başlattığı yolculuğunu bugün 400 uçaklık filoyla sürdürüyor.

Özellikle 20 yıllık süreçte filosunu ciddi oranda büyüten THY, oluşturduğu istihdam alanlarıyla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sunuyor.

10 bin yeni çalışan alınacak

Güçlü finansal yapısıyla 2022 yılında bünyesine 2 bin 577 kişiyi dahil eden şirket, 2023 yılı içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda THY, iki yeni ilan açtı.

Take-Off JR ve Kabin Memuru alımı yapacak olan THY’nin Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bayrak taşıyıcı, yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefliyor. Türkiye ekonomisinde son 20 yıl içerisinde yaşanan gelişmelerle birlikte, uçak sayısını 66'dan 414'e, çalışan sayısını da 10 bin 267'den 7,5 kat artırarak 75 bine çıkarttı. Bayrak taşıyıcı, iştirakleriyle birlikte yapacağı işe alımlarla 2023 yılında çalışan sayısını da 85 bine çıkartmayı hedefliyor.

'Ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise şunları kaydetti:

Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük hava yolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir.

Hedef 150 bin personel...

THY'nin iştirak şirketleriyle beraber halihazırda 75 bin çalışanı bulunuyor.

Şirket, 2023 yılı sonunda 435 olması planlanan uçak sayısını 2033 yılında 800'e çıkarmayı, çalışan sayısını da 150 bine ulaştırmayı hedefliyor.

Tüm ilanlara ve açık pozisyonlara THY'nin resmi internet sitesi olan "kariyer.thy.com" adresinden ulaşılabilecek.