Petrol
86.19
-4.72%
Euro
17.9323
-0.60%
Dolar
18.4092
0.49%
Altın
973.51
-1.06%
Borsa
3286
-0.28%
Bitcoin
347.040
-2.05%
BTXN Coin
8.07
-0.49%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

     THY Avrupa'da zirveyi bırakmıyor

    Sürekli başarılarından söz ettiren THY, Skytrax Dünya Hava Yolları Ödüllerinde, 3 farklı alanda ödüle layık görüldü.
    • 23.09.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 16:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
     THY Avrupa'da zirveyi bırakmıyor

    THY başarılarıyla tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Londra’da tarihi Langham Oteli’nde düzenlenen Skytrax Dünya Hava Yolları Ödüllerinde, Türk Hava Yolları (THY) yine bir başarıya imza attı.

    Ankete 14,3 milyon kişi katıldı

    Ödüllendirmede 6 farklı dilde sunulan 2021/2022 anketinde 100’den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 14,3 milyon cevap değerlendirildi.

    Havayolları arasında kazananlar tespit için Eylül 2021 ile Ağustos 2021 arasında online müşteri anketi yapıldı.

    3 farklı alanda ödül

    Yapılan anket sonucuna göre, Türk Hava Yolları "Avrupa’nın En iyi Hava Yolu", "Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi" ve "Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu" ödüllerine layık görüldü.

    "Rakiplerimizden ayıran ayrıcalıklı hizmet"

    Törende ödülü alan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Özel hizmet anlayışımızın daha önce de defalarca taltif edildiği bu ortamda yeniden bulunmaktan çok memnunuz. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizi bu kıymetli ödüllere layık gören değerli misafirlerimize ve bu değerlendirmeyi somut hale getiren Skytrax ekibine teşekkür ederiz. Bizi rakiplerimizden ayıran ayrıcalıklı hizmet yaklaşımımız ile Türk Hava Yolları markasını dünyanın en iyisi yapma yolunda sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

     THY Avrupa da zirveyi bırakmıyor #1

    "En İyi Havayolu Şirketi ödülü için tebrik ederiz"

    DHA'nın haberine göre, ödüller hakkında konuşan Skytrax CEO’su Edward Plaisted, "Türk Hava Yolları’nı Dünya Havayolları Ödülleri’ndeki başarıları ve en rekabetçi marketlerden birinde kazandığı Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi ödülü için tebrik ederiz.

    Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi

    Ayrıca Türk Hava Yolları’nın DO&CO iş birliği ile uçak içi ikramlarındaki yüksek standartlarının Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi Ödülü ile taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

     THY Avrupa da zirveyi bırakmıyor #2


     THY Avrupa da zirveyi bırakmıyor #3

     THY Avrupa da zirveyi bırakmıyor #4


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İrem Derici'den itiraf var
    Magazin

    İrem Derici'den itiraf var

    Adana'da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı

    Görüş Bildir