 THY Avrupa'da zirveyi bırakmıyor

Sürekli başarılarından söz ettiren THY, Skytrax Dünya Hava Yolları Ödüllerinde, 3 farklı alanda ödüle layık görüldü.

THY başarılarıyla tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Londra’da tarihi Langham Oteli’nde düzenlenen Skytrax Dünya Hava Yolları Ödüllerinde, Türk Hava Yolları (THY) yine bir başarıya imza attı.

Ankete 14,3 milyon kişi katıldı



Ödüllendirmede 6 farklı dilde sunulan 2021/2022 anketinde 100’den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 14,3 milyon cevap değerlendirildi.

Havayolları arasında kazananlar tespit için Eylül 2021 ile Ağustos 2021 arasında online müşteri anketi yapıldı.



3 farklı alanda ödül

Yapılan anket sonucuna göre, Türk Hava Yolları "Avrupa’nın En iyi Hava Yolu", "Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi" ve "Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu" ödüllerine layık görüldü.

"Rakiplerimizden ayıran ayrıcalıklı hizmet"

Törende ödülü alan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Özel hizmet anlayışımızın daha önce de defalarca taltif edildiği bu ortamda yeniden bulunmaktan çok memnunuz. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizi bu kıymetli ödüllere layık gören değerli misafirlerimize ve bu değerlendirmeyi somut hale getiren Skytrax ekibine teşekkür ederiz. Bizi rakiplerimizden ayıran ayrıcalıklı hizmet yaklaşımımız ile Türk Hava Yolları markasını dünyanın en iyisi yapma yolunda sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

"En İyi Havayolu Şirketi ödülü için tebrik ederiz"

DHA'nın haberine göre, ödüller hakkında konuşan Skytrax CEO’su Edward Plaisted, "Türk Hava Yolları’nı Dünya Havayolları Ödülleri’ndeki başarıları ve en rekabetçi marketlerden birinde kazandığı Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi ödülü için tebrik ederiz.

Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi

Ayrıca Türk Hava Yolları’nın DO&CO iş birliği ile uçak içi ikramlarındaki yüksek standartlarının Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi Ödülü ile taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.







