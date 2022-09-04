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THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararında devam ediyor.
- 04.09.2022 - 14:35
Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında çatışmaların yoğunlaştığı bölgelere sivil taşımacılık yapılmıyor.
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararında uzatmaya gittiğini aktardı.
31 Ekim 2022 tarihine kadar bu noktalara uçuş yok
AA'nın haberine göre, THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.