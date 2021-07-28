THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci

Türkiye'de yaşanan Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili seyahatleri Avrupa'daki hava trafiğini artırdı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 19-25 Temmuz tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 166 bin 538 uçuş yapıldı.

İRLANDA HAVA YOLU FİRMASI RYANAIR BİRİNCİ SIRADA

Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 191 uçuşla Avrupa’nın en çok uçan hava yolu oldu.

THY'NİN GÜNLÜK 1.323 SEFERİ BULUNUYOR

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1.323 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden ikinci hava yolu oldu.

EASYJET İKİNCİ

THY, günlük 1323 uçuşla ikinci sırada yer alırken 1022 seferle Easyjet hava yolu üçüncü oldu.

PEGASUS HAVAYOLLARI LİSTEDE 8. SIRADA

Pegasus Hava Yolları da Avrupa’da en çok uçan hava yolları listesinde 8. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 526 olarak açıklandı.

CUMA GÜNÜ 25 BİN 806 UÇUŞLA BİR PANDEMİ REKORU KIRILDI

Ayrıca söz konusu 1 haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının, 2019 seviyesinin üçte ikisinden fazla olduğu bildirildi.

Seferlerin önceki haftaya göre yüzde 4,4 artığı, 23 Temmuz Cuma günü 25 bin 806 uçuşla bir pandemi rekoru daha kırıldığı kayıtlara geçti.