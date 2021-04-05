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    THY günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

    Türk Hava Yolları, günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini korumaya devam ediyor.
    • AA
    • 05.04.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 13:08
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    THY günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 797 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    AIR LUFTHANSA, THY’DEN SONRA İKİNCİ

    Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 382 günlük uçuşla Air Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 380 uçuşla Air France, 4. sırasında 312 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 297 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 272 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı.

    HAVA TRAFİĞİ YÜZDE 3,5 ARTTI

    Raporda, bu tarihler arasında 76 bin 477 uçuş gerçekleştirildiği ve trafiğin yüzde 3,5 arttığı kaydedildi.

    THY günlük uçuş sayısıyla Avrupa da liderliğini sürdürüyor #1

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