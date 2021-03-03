THY, günlük uçuş sayısıyla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

EUROCONTROL dünkü uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) açıkladığı uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bırakırken THY'yi, 330 günlük uçuşla Wideroe takip etti.

Listenin 3. sırasında 322 uçuşla Air France, 4. sırasında 271 uçuşla DHL, 5. sırasında 239 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230 uçuşla KLM yer aldı.

GÜNLÜK UÇUŞ SAYILARINDA NET BİR ARTIŞ VAR

Raporda günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 54,6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10'a giremediği kaydedildi.