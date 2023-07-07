THY, haziran ayında 7,7 milyon yolcu taşıdı Türk Hava Yolları, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşarak; 7,7 milyon yolcu taşıdı. 2022 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 25 artarak 38,7 milyon olarak gerçekleşti...

DHA

Türk Hava Yolları’nın haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçları belli oldu…

Buna göre, toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 7,7 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,5; iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti.

Dışa transfer, koltuk sayısı, kargo ve posta

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022 döneminde 2,1 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,4 artarak 2,3 milyona ulaştı.

Toplam Arz Edilen Koltuk (AKK) sayısının ise 2022'nin aynı döneminde 18,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 9 artarak 20,5 milyara yükseldi.

Söz konusu ayda taşınan kargo ve posta hacmi de geçen yılın aynı döneminde 146,5 bin ton iken, bu yıl yüzde 4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak gerçekleşti.

Trafik sonuçları

Ayrıca Ocak-Haziran 2023 trafik sonuçlarının da bulunduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: