THY, personel maaşına yüzde 41 zam kararı verdi Temmuz ayı itibarıyla maaş artış oranlarına karar verilirken THY de 2023 yılının ikinci yılı zan oranını yüzde 41 olarak kararlaştırıldığını açıkladı.

AA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirket çalışanlarının maaşına 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 41 zam yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Türkiye Sivil Havacılık (Hava-İş) Sendikası ile yapılan görüşmelerin sonunda karara varıldığını belirterek şöyle açıkladı:

Değerli arkadaşlar, hem çalışma arkadaşlarıma hem de sendikamıza teşekkür ediyorum. Finansallarımızı bozmayacak şekilde 2023 yılı ikinci yarısı için farklı bir formülde uzlaşıldı. Buna göre yüzde 21 zam artışı artı ağustos ve ekim aylarında ilave birer maaş ikramiye yerine direkt maaşlara yüzde 41 oranında artış yapıldı. Hayırlı ve bereketli olsun.

THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele yapılacak maaş artışları

THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele yapılacak maaş artışlarına da değinen Bolat, şu bilgileri paylaştı: