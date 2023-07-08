THY'de çalışanlara yapılacak zam belli oldu Türk Hava Yolları'nın çalışanlarına yüzde 20,77 zam yapacağı belirtildi. Ağustos ve ekim aylarında ise refah payı olarak ikramiye verilecek.

AA

Asgari ücret, memur zammı ve emeklilerin aylıklarının zan oranını şekillendiği günümüzde geniş bir kitleye sahip olan Türk Hava Yolları'nı (THY), çalışanlarına yapacağı zam oranı da merak ediliyordu.

THY çalışanlarının maaş zammı da temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20,77 olarak açıklandı.

THY çalışanlarına haziran enflasyon farkına bir puan eklenerek yapılacak zam oranı yansıtılacak.

Maaş zammı enflasyon farkına yüzde 1 eklenerek oluşturuldu

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kurum olarak 83 bin kişilik.ir aile olduklarını belirterek, zam açıklaması ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Bilindiği üzere Türk Hava Yolları A.O. ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası arasında imzalanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 32. maddeye göre ikinci yıl, ikinci altı ay ücret zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına göre değişim oranına ilave olarak yüzde 1 eklenerek yapılacaktı. Bu kapsamda TÜİK değişim oranı yüzde 19,77 olmuştur. Bunun üzerine yüzde 1 TİS ile gelen ilave zam eklendiğinde 30 Aralık 2023 tarihindeki ücretlere, 01 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, yapılması gereken zam oranı yüzde 20,77 olarak belirlenmiştir.

Ağustos ve ekim aylarında ikramiye verilecek

Ayrıca çalışanlara refah payı olarak ağustos ve ekim aylarında ikramiye verileceği belirtildi.