THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye indirimli bilet kampanyası THY, belirli tarihlerde Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyenlere yüzde 25 indirim olanağı tanıyan bir kampanya başlattığını duyurdu.

AA

Türk Hava Yolları (THY), değişik tarihlerde çeşitli kampanyaları devreye alıyor.

THY, şimdi de Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.

Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve KKTC Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.

18-22 Mayıs'ta alınacak biletleri kapsayacak

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, THY'nin internet sitesinden ulaşılabileceği de verilen bilgiler arasında yer aldı.