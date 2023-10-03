THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası Türk Hava Yolları, zaman zaman belirli tarih aralıklarını kapsayan indirimli bilet satışı için kampanyalar açıklıyor. Bu kez de yeni bir kampanyanın şartları aktarıldı.

AA

Türk Hava Yolları'nın (THY) kampanyasından yararlanmak için biletleri bugün ve yarın almak ve uçuş tarihlerine de 6 Şubat-4 Nisan 2024 arasında seçmek gerekiyor.

Bugün ve yarın alınan biletlerle yurt içinde 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 599, "ExtraFly" sınıfında 849, "PrimeFly" sınıfında ise 899 lira olarak belirlendi.

6 Şubat-4 Nisan 2024 tarihleri arasındaki biletler

Yolcular, bugün ve yarın alınacak indirimli biletlerle 6 Şubat-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yurt içinde seyahat edebilecek.

Kampanya koşulları

Kampanya THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarında geçerli olacak.

KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşlar hariç

KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşların dahil edilmediği kampanya kapsamındaki biletler, sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşları, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını kapsamayan kampanya için 98 bin 290 koltuk ayrıldı.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/"adresinden ulaşılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)