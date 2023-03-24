THY'nin 26 Mart pazar günü yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi THY, Avrupa'daki havalimanlarındaki grevlerden kaynaklanan uçuş iptallerinden bir yenisini daha duyurdu.

AA

Almanya'da havalimanlarında hizmet veren görevliler ücretlerine artış talep ettikleri için zaman zaman greve gidiyor. Bu da diğer ülkelerin uçuşlarının aksamasına yol açıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Münih şehrinde yapılacak grev nedeniyle bu kente 26 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı tüm seferlerinin karşılıklı iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629 İstanbul-Münih, TK 1630 Münih-İstanbul, TK 1633 İstanbul-Münih, TK 1634 Münih-İstanbul, TK 1635 İstanbul-Münih, TK 1636 Münih-İstanbul, TK 1637 İstanbul-Münih, TK 1638 Münih-İstanbul seferleri iptal edildi.

Aynı gün planlanan TK 7738 Sabiha Gökçen-Münih ve TK 7739 Münih-Sabiha Gökçen uçuşları da yapılmayacak.