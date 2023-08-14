THY'nin bugünkü İstanbul-Katanya seferleri durduruldu Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine hava yolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

AA

Dünyada yaşanan doğa olayları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine bugün yapmayı planladığı seferlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu.

İlave Palermo uçuşları devreye sokuldu

THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.