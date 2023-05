THY'nin hedefinde 600'e yakın uçak sipariş etmek var

AA

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi ve yurt dışı uçuşlarındaki "business" ve "ekonomi" sınıflarında yenilenen ikram menülerini, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen toplantıyla tanıttı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, burada yaptığı konuşmada, "600'e yakın uçak sipariş etmeyi düşünüyoruz. Bunların 200'ü geniş gövde, 400'ü dar gövde olacak." şeklinde açıklama yaptı.

Bolat, şirketin 2003 dünya klasmanında 20. sıralarda yer aldığını, bugün ise arz edilen koltukta kilometre bazında dünyanın 3. büyük hava yolu şirketi olduğunu anlattı.

Bir zamanlar THY için Avrupa'da "butik hava yolu" tabirinin kullanıldığına dikkati çeken Bolat, gelinen aşamayı şu sözlerle gözler önüne serdi:

THY'nin bu süreçte önemli kârlar elde ettiğine değinen Bolat, şöyle devam etti:

THY, 2022 yılında Avrupa havacılık tarihinin en büyük rekoru olan 2,7 milyar dolar kâr ilan etti. Şu an 414 uçağımız var. Gelecek 10 yılda, geçmiş 20 yıla bakarak daha mütevazı bir büyüme ile yüzde 7,4 büyüyerek 170 milyon yolcu taşımayı ve 810 uçaklık dev bir filoya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'ye 2003 yılında 5 milyar dolar katkı getirmişiz, 2023 yılında 19 milyarın üstünde bir gelir getiriyoruz. Eğer 810 uçakta 2033 yılına kadar stratejimiz uygulanırsa Türkiye'ye katkımız 141 milyar dolar olacak. Son 20 yılın 2 senesinde THY zarar etmiş, 2016'daki terör olaylarında ve 2020 yılında pandemide. Onun dışında 18 yıl boyunca her sene kâr etmiş ve her sene çift haneli büyümüş. Ortalama yüzde 12 büyümüşüz. Bu tesadüfi gelen bir başarı değil.