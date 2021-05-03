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    THY'nin Kanada’daki üçüncü uçuş noktasına ilk sefer

    THY'nin, Toronto ve Montreal’den sonra Kanada’daki üçüncü uçuş noktasına olan ilk seferi, Vancouver Uluslararası Havalimanı'na inen TK075 sayılı uçakla gerçekleştirildi.
    • AA
    • 03.05.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:26
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    THY'nin Kanada’daki üçüncü uçuş noktasına ilk sefer

    Kanada, Vancouver ile Kuzey Amerika kıtasındaki uçuş noktasını 15'e çıkaran THY, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 319 noktaya uçuş yapıyor.

    Daha önceki ilk uçuşların aksine THY Vancouver seferi için koronavirüs salgını nedeniyle karşılama töreni düzenlenmedi.

    UÇAĞI, TÜRKİYE'NİN VANCOUVER BAŞKONSOLOSU KARŞILADI

    Yerel saatle 16.17’de alana inen ve 167 yolcu taşıyan THY uçağını, Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Mehmet Taylan Tokmak ve THY Toronto Müdürü Zafer Bölükbaşı karşıladı.

    “KANADA’NIN PASİFİK YAKASINI ÜLKEMİZE BAĞLAMIŞ OLUYORUZ”

    Tokmak, "THY pandemi nedeniyle yaşanan 11 aylık gecikmenin ardından Kanada’daki üçüncü noktası olan Vancouver’a nihayet teker koydu.

    THYden yeri hat

    TİCARİ, TURİSTİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER GELİŞECEK

    Böylelikle Kanada’nın Pasifik yakasını ülkemize bağlamış oluyoruz. Vancouver’a doğrudan uçuşlar sayesinde ülkemizle batı Kanada arasında ticari, turistik ve kültürel ilişkilerde sıçrama yaşanacak.’’ dedi.

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