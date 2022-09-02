Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatı 21.3 milyar dolar oldu

Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemini geride bırakarak yüzde 13,15'lik artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bakan Muş, ulaşılan rakamın, rekor olduğunu söyledi.

Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ağustos ihracatı yüzde 13,15 artış gösterdi.

Bakan Muş, elde edilen ihracat rakamının en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı olduğunu kaydetti.

Bakan Muş'un sosyal medya üzerinden paylaştığı verilerde, şu ifadeler yer aldı:

"Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Bu, en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır."

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 18,3 arttı

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan veriler ise şöyle:

2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre:

İhracat yüzde 13,2 oranında artarak 21 milyar 341 milyon dolar, İthalat yüzde 40,8 oranında artarak 32 milyar 618 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 28,4 oranında artarak 53 milyar 959 milyon dolar oldu.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre:

İhracat, yüzde 18,3 oranında artarak 165 milyar 672 milyon dolar,

İthalat, yüzde 40,7 oranında artarak 239 milyar 127 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 30,6 oranında artarak 404 milyar 799 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla;

Almanya yüzde 5,9 oranında artışla 1 milyar 662 milyon dolar, ABD yüzde 13,0 oranında artışla 1 milyar 480 milyon dolar ve Irak yüzde 34,2 oranında artışla 1 milyar 258 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,4 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla:

Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 2,7 oranında artışla 7milyar 988 milyon dolar, yakın ve ortadoğu ülkeleri yüzde 34,1 oranında artışla 4 milyar 82 milyon dolar, diğer Avrupa ülkeleri yüzde 25,3 oranında artışla 3 milyar 314milyon dolar oldu.

“İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4”

AA’nın haberine göre; Ticaret Bakanlığı’nın ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bültenine göre; Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolara çıktı.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti. İthalat da bu dönemde yüzde 40,8 artarak 32 milyar 618 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi yüzde 28,4 artışla 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı yüzde 161,8 artışla 11 milyar 277 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,9 puan azalarak yüzde 82,7'ye geriledi.

İhracatta imalat sanayi payı yüzde 95

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 15,5 artış ve 11 milyar 583 milyon dolarla 'ham madde (ara malları)' grubunda yapılırken, bunu yüzde 10,7 artış ve 7 milyar 361 milyon dolarla 'tüketim malları' ve yüzde 3,8 artış ve 2 milyar 203 milyon dolarla 'yatırım (sermaye) malları' grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında ağustos ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

İthalat verileri

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler 6 milyar 285 milyon dolarla Rusya (yüzde 135 artışla), 4 milyar 148 milyon dolarla Çin (yüzde 46,2 artışla) ve 2 milyar 52 milyon dolarla Almanya (yüzde 17,7 artışla) oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,9 olarak hesaplandı. Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 286 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 8 milyar 158 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 7 milyar 789 milyon Avrupa Birliği oldu.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde, ağustos ayı ithalatında imalat sanayinin payı yüzde 72, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 21,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 4,1 olarak hesaplandı.

Ağustosta BEC sınıflamasına göre en çok ithalat ‘ham madde (ara malları)’ grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 40,8 artışla 25 milyar 944 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 772 milyon dolarla ‘yatırım (sermaye) malları’ ve 2 milyar 873 milyon dolarla ‘tüketim malları’ grubu takip etti.

Ocak-ağustos dönemi

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 18,3 artarak 165 milyar 672 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 milyar 127 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 30,6 yükselerek 404 milyar 799 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 146,4 artışla 73 milyar 454 milyon doları buldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,3 olarak hesaplandı.