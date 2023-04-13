Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg otomobilini Samsun’da teslim aldı

ensonhaber.com
Yerli ve milli araç Togg, bakanlıkların makam aracı olarak kullanılmaya başladı.
Aracı bizzat kullanan bakanların arasına Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
"Araç her anlamda mükemmel"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg aracı teslim alması ile ilgili şu mesajı paylaştı:
Yerli ve milli aracımız TOGG otomobilimizi Samsun’da teslim aldık. İlk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Araç her anlamda mükemmel. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya konan yerli otomobil projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.