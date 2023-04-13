Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg otomobilini Samsun’da teslim aldı Ticaret Bakanı Muş, Togg otomobilini Samsun’da teslim aldığına dair Twitter adresinden bir mesaj paylaştı.

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Yerli ve milli araç Togg, bakanlıkların makam aracı olarak kullanılmaya başladı.

Aracı bizzat kullanan bakanların arasına Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

"Araç her anlamda mükemmel"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg aracı teslim alması ile ilgili şu mesajı paylaştı: