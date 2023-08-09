Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İstanbul’u dünyanın moda başkentlerinden biri yapacağız Ticaret Bakanı Bolat, katıldığı IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni’nde sektör hakkındaki değerlendirmelerini aktardı. Bakan Bolat İstanbul'un moda başkenti olması için çalıştıklarını belirterek aynı zamanda 2024'te ihracat desteklerini daha fazla artırılacağını müjdeledi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni’ne katıldı.

Bakan Bolat, fuarda kurduğu temasları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tekstil sanayimizin kıymetli mensupları ile bir araya gelindiğini aktaran Bolat, yaptığı açıklamada Türkiye'nin hazır giyim sektöründeki başarısını aktararak, İstanbul'u dünyanın başkentlerinden biri yapma hedefini şu sözlerle dile getirdi:

Ülkemizin hazır giyim sektöründeki başarısını Hükümetimizin destekleri ve sektör ile güçlü iş birliği sayesinde çok daha ileriye taşıyacağımızın sözünü verdik.

"Firmalarla marka vizyonları ve ihracat stratejilerini konuştuk"

Fuara katılan firmalarımızın standlarını ziyaret ederek marka vizyonları ve ihracat stratejileri üzerine bilgiler aldık.

Tüm dünyada adından kaliteyle bahsettiren Türk hazır giyim sektörü ile İstanbul’u dünyanın moda başkentlerinden biri yapmaktaki kararlılığımızı dile getirdik.

"2024'te ihracat desteklerini daha fazla artıracağız"

Bakan Bolat, Türkiye'nin merhum Turgut Özal'dan sonra dışa açıldığını, bugün 32 milyar dolarlık ihracatı tekstil ve konfeksiyon sektörünün yapar hale geldiğini anlatarak, şu açıklamayı yaptı

1987'de Almanya'da okurken yüksek lisans yapıyordum. Radyodan, Türkiye'den haberler dinlemeye çalışıyorduk kısa dalgada. O günkü haber şuydu; 'Türkiye bugün aylık 1 milyar dolar ihracatı başardı diye büyük bir sevinç gösterisi vardı. Artık Allah'a şükür günde 1 milyarı aştığımız çok günler oluyor.

"Küresel piyasalarda ve batı ülkelerinde yaşanan durgunluk ihracatı etkiledi"

Bolat, geçen yıl 254 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, son 12 aylık rakama bakıldığında yüzde 2 artış yaşandığını kaydederek, bunun sebebinin küresel piyasalarda ve batı ülkelerinde yaşanan durgunluk olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Ancak bizim ihracatçılarımız durmuyor. İnşallah geçen yılki seviyenin üzerine çıkacaklar. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak birinci işimiz olan ülkemize daha fazla döviz kazandırmak, ihracatı artırmak, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini artırmak konusunda bütün elimizdeki destek mekanizmalarıyla üreticilerimizin, ihracatçılarımızın yanındayız. Nitekim bu Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarını da desteklemekten büyük bir mutluluk, memnuniyet duyuyoruz.

"Fuara 381 firmanın katılması sevindirici bir gelişme"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuara verdikleri desteklerden bahsederek, IFCO'da 366'sı yerli, 15'i yabancı olmak üzere 381 firmanın katıldığını ve bunun sevindirici bir rakam olduğunu, 30 bin ziyaretçi beklendiğini söyledi.

Alım heyeti organizasyonlarına da destek verdiklerini dile getiren Bolat, bundan sonra da bunu sürdüreceklerini bildirdi.

"Mal ve hizmet ihracatından 380 milyar dolar döviz kazandırıldı"

Bolat, 20 yılda milli gelirin 3,5 kat artarak 906 milyar dolara çıktığını, mal ihracatının 36 milyar dolardan 254 milyar dolara yükseldiğini, hizmet ihracatının 14,5 milyar dolardan 90 milyar dolara çıktığını ve bu yıl 120 milyar doları aşacağını, toplamda mal ve hizmet ihracatı olarak Türkiye'ye yaklaşık 380 milyar dolar döviz kazandırmış olacaklarını anlattı.

"İhracatçı sayısı 115 bine yükseldi"

İhracatçı sayısının 115 bine yükseldiğini kaydeden Bolat, bakanlık olarak ihracatçılara 100'ün üzerinde farklı kalemde ihracat desteği sunduklarını söyledi ve bu desteklere ilişkin bilgiler paylaşarak şu açıklamada bulundu:

Hepinizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam noktasında gayretlerimizi artırmaya davet ediyorum.

"Artık 'Türk malı' dendiğinde Avrupa ve dünya markasından bahsediliyor"

Bakan Bolat, bugün artık "Türk malı, Türk ürünü" dendiği zaman bir Avrupa ve dünya markasından bahsedildiğini belirterek, tekstilde ve konfeksiyonda artık Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sırada olduklarını söyledi.

"Turist noktasında dünyada 4'üncü, turizm geliri noktasında 6'ncı sıradayız"

Türkiye'nin cam, seramik, inşaat malzemeleri, beyaz eşya, yat, halı, tarım ürünleri gibi alanlarda Avrupa'da ve dünyada önde gelen üreticilerden olduğundan bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani Türkiye artık dünyada enler sıralamasında kimi ürünlerde ilk 3, ilk 5, ilk 10'un içinde. Turizmde bu sene inşallah 55-56 milyar dolar gelir ve 58-60 milyon turist girişiyle dünyada çok önemli bir sırada olacağız. Turist noktasında dünyada 4'üncü, turizm geliri noktasında 6'ncı sıradayız.

"2028'de 400 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz"

Bunları niçin söylüyorum? Bazen böyle felaket tellallığı yapan, moral bozmaya çalışan çevrelere inatla, gerçek potansiyelimizi ve gerçek fotoğrafımızı sizlerle, halkımızla paylaşmak için söylüyoruz. Biz bu noktada bakanlık olarak 2028 Vizyon Belgemizi açıkladık. İnşallah 400 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz 2028'de. Bunu adım adım gerçekleştireceğiz.

"İhracat desteklerimizi artıracağız"

Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldikten sonra Türk Eximbank tarafından ihracatçılara yönelik kredileri açtıklarını anımsatarak, bu gelişmeden sonra özel bankaların kredi faizlerini bir gecede yüzde 48'lerden yüzde 25'lere düşürdüğünü anlattı. Bu gelişmenin, bir adımın çarpan etkisinin nasıl olumlu faydalar sağladığına örnek olduğunu dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı: