Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt temaslarında yatırımcılarla buluşuyor Ticaret Bakanı Bolat, Kuveyt Genel Ticaret Heyeti Programı kapsamında yatırımcı görüşmeleri kapsamında Kuveyt'te temaslarda bulunuyor.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı temaslarına Kuveyt ile devam ediyor.

Bakan Bolat, Kuveyt Genel Ticaret Heyeti Programı vesilesiyle Kuveyt’te Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohammed Othman ile birlikte Türk ve Kuveyt iş temsilcileri ile bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bolat, yılın ilk 10 ayı itibarıyla Türkiye'nin Kuveyt'e ihracatının 575 milyon dolar, karşılıklı ticaret hacminin 680 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Bunu, karşılıklı görüşmelerle, fuarlarla, alım heyetleri programlarıyla, genel ticaret heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri programlarıyla hızlı bir şekilde artıracağız.

"Türkiye'de 427 Kuveytli şirket, ticaret ve yatırım yapıyor"

Bakan Bolat, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin 2022 yılı itibarıyla 1 milyar dolar civarında olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

Türkiye'nin 673 milyon dolar ihracatı var. Bu yıl, karşılıklı ticarette dünya ekonomisindeki durgunlukta ve dünya ticaretindeki gerilemeden dolayı bir miktar düşüş olmakla beraber bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla, Türkiye'nin ihracatı 575 milyon dolar ve karşılıklı ticaret 680 milyon dolar seviyesinde. Bunu, karşılıklı görüşmelerle, fuarlarla, alım heyetleri programlarıyla, genel ticaret heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri programlarıyla hızlı bir şekilde arttıracağız.

2 milyar dolarlık yatırımın artması bekleniyor

Bakan Bolat, Türkiye'de 427 Kuveytli şirketin ticaret ve yatırım yaptığını belirterek, çeşitli alanlara yayılmış 2 milyar dolara yakın yatırımların artacağına olan inancını dile şöyle dile getirdi:

Müteahhitlerimiz Kuveyt’te bugüne kadar 9,2 milyar dolar tutarında 50 proje üstlenmiş olup, müteahhitlik firmalarımızın Kuveyt 2035 Vizyonu kapsamında daha çok proje üstlenmeye hazır olduklarını ifade ettik. Kuveyt’in ülkemizde 2 milyar doları aşan yatırımlarından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık. Ülkelerimiz arasındaki ticaretin geliştirilebilecek yönlerine dair istişarelerde bulunduk ve ticaret, yatırımlar, yenilenebilir enerji, finans, müteahhhitlik dahil birçok alanda atılabilecek karşılıklı somut adımları değerlendirdik.

Türkiye ile Kuveyt ilişkileri

Bolat, yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşarak, ikili ticari ilişkilere değindiklerini aktardı. Bakan Bolat, mesajında, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin ileri seviyelere taşınacağına olan inancını şöyle aktardı:

Gerçekleştirilecek görüşmelerin ortak, kültürel ve tarihi bağlara dayanan çok yönlü ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak yeni fırsatların doğmasına, ikili ticari diyaloğumuzun güçlenmesine katkı sağlayacağına olan inancımız yüksektir.

"Geliştirecek ekonomik ve ticari ilişkilerin mahiyeti oldukça önemli"