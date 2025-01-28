Ticaret Bakanlığı, 5 bin 154 yangın malzemesini denetlendi

Bolu Kartalkaya'daki otelde yaşanan yangın faciası, ülkede yangın söndürme tüplerinin ve diğer cihazların satışında patlama yaşattı.
Cihaz talebini fırsata çevirenler yangın tüplerinin fiyatları 2 katına çıkarınca Ticaret Bakanlığı devreye girdi.
Ticaret Bakanlığı, işletme bulunmayan 4 il dışında 77 ilde yapılan yangın malzemesi denetimleri sonucunda 395 işletmeden toplam 5 bin 154 ürünün denetlendiğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, yangın malzemesi denetimleri kapsamında 351 firmanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilerek savunmaları istendiğini aktardı.
Ticaret Bakanlığı, yangın malzemesi denetimi hakkında şu bilgileri yayınladı:
Ticaret Bakanlığımıza bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
"395 İŞLETME DENETLENDİ"
Bu kapsamda; 27 Ocak 2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde İşletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde; denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür.
"351 İŞLETMEDEN SAVUNMA İSTENDİ"
Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351'dir.
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