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Ticaret Bakanlığı, 5 bin 154 yangın malzemesini denetlendi

Ticaret Bakanlığı, 5 bin 154 yangın malzemesini denetlendi Bolu'daki otel yangınının ardından yangın malzemelerinde yapılan fahiş fiyat artışını denetleyen Ticaret Bakanlığı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.