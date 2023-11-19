Ticaret Bakanlığı açıkladı! Tüketici hakem heyetleri 816,7 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı İstanbul'daki tüketici hakem heyetleri 10 ayda 816 milyon 706 bin liralık uyuşmazlığı karara bağladı. İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti, en fazla başvuru alan birim olarak kayıtlara geçti.

AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'daki tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, kentte görevli 37 tüketici hakem heyetine ocak-ekim döneminde toplam 159 bin 323 başvuru yapıldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerine, ocak-ekim döneminde gelen dosyaların mali değeri 816 milyon 706 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Değerlendirilen başvurulardan 65 bin 565'inde tüketici lehine karar verildi.

İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti, bu dönemde 15 bin 671 başvuruyla Türkiye genelinde en fazla başvuruyu alan yer oldu.

Ümraniye ve Küçükçekmece başvuruda lider oldu

Anadolu Yakası'nda en fazla başvuru 8 bin 819 ile Ümraniye'den, Avrupa Yakası'nda ise 6 bin 631 ile Küçükçekmece'den geldi.

En çok başvuru perakende ticaret sektöründen

İstanbul'da yapılan başvuruların sektörel dağılımına bakıldığında, 10 aylık dönemde yüzde 53,72 ile perakende sektörünün ilk sırada olduğu görüldü. Bu sektör, 85 bin 595 başvuruyla ilk sırada yer aldı.

Perakende ticareti, sektör belirtilmeyen ve elektronik ortamda yapılan diğer başvurular, diğer hizmetler sektörü, abonelikler, finansal hizmetler, ulaşım-sağlık-eğitim, turizm hizmet sektörleri takip etti.

Denetimler sürdü

Öte yandan İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim-13 Kasım döneminde ulusal marketler, ekmek fırınları, haller ve pazar yerleri, oto galerileri, AVM'ler ve restoranlar başta olmak üzere birçok işletmede denetimler gerçekleştirildi.

Fiyat etiketleri incelendi

Bu denetimlerde fiyat etiketi, kasa-reyon fiyat farkı, haksız fiyat artışı, gramaj ve ambalajlar, stokçuluk, künye, yetki belgesi, elektronik iletiler dahil 17 bin 875 ürün ve hizmet incelendi.

Denetimlerde 1 ayda 5,4 milyon lira ceza

Denetimler sonucu, 2 bin 18 üründe kanuna aykırılık tespit edildi, 5 milyon 414 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)