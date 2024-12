Ticaret Bakanlığı denetimlerinde uygulanan idari para cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin olarak tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda, her bir aykırılık için 2024 yılında 2 bin 200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3 bin 166 TL olarak uygulanacak.

Tüketicilerin satış sonrası mağduriyetinin engellemesi için uygulanan satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almayan üretici ve ithalatçılara yeni yılda 1 milyon 604 bin 819 TL idari para cezası uygulanacak.

YÜZDE 43,93 ARTIŞ

Açıklamada şu bilgiler verildi:

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü mevzuatları kapsamında yer alan idari para cezaları ve bu cezalara ilişkin alt ve üst sınırlar; 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574) ile 2024 yılı için yeninden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edilmiş olup, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden değerlenme oranında artırılarak uygulanacaktır.

1,4 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Yeniden değerlendirme oranları kapsamında;

CEZALARIN ALT VE ÜST SINIRI: 143 BİN 930 TL ÜST SINIRI İSE 1 MİLYON 439 BİN 300 TL

ÜRETİCİ, TEDARİKÇİ, İKİNCİ EL OTO, KUYUM SATIMI

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmeler ile üreticilere ve tedarikçilere; ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve bu itibarla yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde ayrı bir idari para cezası öngörülmemiş olması durumunda her bir aykırılık için 2024 yılında 15 bin 856 TL ile 475 bin 380 TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 22 bin 807 TL üst sınır ise 684 bin 214 TL olarak,

DEFTERİ EKSİK OLANLARA

REKABETİ BOZANLARA

FİYATLARI YÜKSELTENLERE

AVM'LERDEKİ HAKSIZ UYGULAMALARA

ALDATICI VE YANILTICI REKLAMLARA

BELGE ALMAYAN SATICIYA

TÜKETİCİYİ KORUMAK İÇİN

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler hakkında her bir işlem veya sözleşme başına 2024 yılında 2 bin 200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3 bin 166 TL olarak,