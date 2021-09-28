Ticaret Bakanlığı indirim kampanyalarına dikkat çekti

İndirimler, tüketiciler açısından bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Tüketici, ihtiyacı olan ya da almak istediği ürünü indirim zamanlarında almak istiyor. Ancak indirim zamanı bazen üzebiliyor.

Tüketiciler için beklenen indirim zamanlarında alınmak istenin ürünün kalitesi, fiyatı ve özellikle internetten sipariş edildiğinde stokta bulunmaması gibi sorunlar, tüketiciyi hayal kırıklığına uğratabiliyor.

Üretici ve satıcı açısından da elindeki stoku tüketmek ya da sürümden kâr etmek için ortaya atılan indirimler, bazıları için haksız kazanca kapı aralayabiliyor.

TİCARET BAKANLIĞI İNDİRİM KAMPANYALARI KONUSUNDA UYARDI

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu.

RAKAMLAR OKUNMAYACAK ŞEKİLDE YAZILMAMALI

Ticaret Bakanlığı’na göre, pek çok indirimli satış reklamında görülen "Yüzde 50'ye varan indirim" ifadesindeki "...’ye varan", "...’ye kadar" gibi ibarelerin okunamayacak büyüklükte yazılmaması gerekiyor. Ayrıca, hangi indirim oranının, hangi ürüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi önem taşıyor.

İndirimli satışa ilişkin reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor.

ÜRÜNLERİN PİYASA FİYATLARININ ÇOK ÜZERİNDEKİ BEDELLERDEN İNDİRİM YAPILDIĞI İZLENİMİ OLMAMALI

Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor.

TASFİYE NEDENİ İLE SATIŞ KAMPANYALARI KANDIRMACASI

Yolda giderken bir mağazanın camında "Tasfiye nedeniyle kampanya" yazılarını görürüz. Aradan aylar geçer ama yazı hep aynı yerinde kalır. O zaman anlarız ki bu bir iş yerinin tasfiyesinden doğan bir kampanya değil sadece uygun fiyata satış yapıldığı izlenimi veren bir pazarlama taktiği.

KAMPANYALI SATIŞ SÜRECİ, TASFİYE 6 AYDAN FAZLA UZAMAMALI

Ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulması dolayısıyla ürünün piyasa fiyatı konusunda bir bilgi edinilememesi tüketici mağduriyetine neden olabiliyor. Bu nedenle indirimli ve kampanyalı satış sürecinin, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ay, tasfiye durumunda ise 6 aydan fazla olmaması gerekiyor.

STOK YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE SATIŞ İPTALİ YAPILMASIN

İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarlarının hiç belirtilmemesi ya da gerçeğe uygun olmaması da karşılaşılan bir başka aykırılık olarak dikkati çekerken, bu konuda tüketicilere doğru bilginin verilmesi kuralı bulunuyor. Stokta var olan ve siparişi onaylanan ürünün, stok yetersizliği, sistemsel problemler gibi gerekçelerle iptal edilmesi de mevzuata aykırılık teşkil ediyor.

REKLAMLARDA YER VERİLEN ANA VAATLER İLE İSTİSNALAR ARASINDA UYUMSUZLUK OLMAMALI

İndirimli satış kampanyaları kapsamında reklamlarda yer verilen ana vaatler ile istisnalar arasında uyumsuzluk bulunmaması, indirimli satış veya kampanyaya ilişkin önemli detayların reklamda ana mesajın paylaşıldığı alanda aktarılması gerekiyor.