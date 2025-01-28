DHA

Kafe ve restoranlarda başlayan ön ödeme uygulaması ya da "belirli bir limiti harcarsan oturursun yoksa oturma" dayatması ticaret etiğine uymuyor.

İstanbul'da sosyal medyada yer alan kafe ve restoranlarda "harcama alt limiti" ve "düzenli sipariş zorunluluğu" iddialarını ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bugün İstanbul'un 30 ilçesinde kafe ve restoranları denetledi.

"HARCAMA ALT LİMİTİ" İHBARI GELDİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada İstanbul'da özellikle üniversitelerin çevrelerindeki bazı kafe ve restoranlarda "harcama alt limiti" ve "düzenli aralıklarla sipariş verme zorunluluğu" gibi uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek denetim başlattı.

CEZA KESİLDİ

Fatih'te denetim yapan ekipler, ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesti.

"CİMER'E ŞİKAYET EDİN"

Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikayette bulunmalarını söyledi.

"ÇOK SIK KARŞILAŞTIĞIM BİR DURUM"

Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim, günlerimin çoğunu burada geçiriyorum. Birkaç defa böyle bir mekana denk geldim. Öğrenci olarak pek tercih etmem açıkçası çünkü maddi sıkıntılar belli. O yüzden böyle bir mekanda oturmayı tercih etmem. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Başında sürekli birinin beklediğini hissedebiliyorsun. İstemeden de sipariş vermen gerekiyormuş hissi oluşuyor.

"MASAYA OTURAN 300 TL'Yİ GEÇMEK ZORUNDA"

Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL’yi geçmeniz bekleniyor. Bazen oturduğunuz gibi de para ödüyorsunuz. Oturmak ya da priz kullanmak da paralı olan yerler var. Otomatik olarak 300 TL'ye yuvarlalar onu büyük ihtimalle.

"BURAYA ÖĞRENCİLER GELİYOR, BURADA HARCAMA LİMİTİ YOK"

Çevrede üniversite ve lise bulunduğu için öğrencilerin ekonomik durumlarını gözettiklerini vurgulayan işletmeci Halit Talha Has, şu açıklamayı yaptı: