Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi gıda denetimlerde ceza kesti

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Ramazan öncesinde özellikle gıdada fiyat artışı yaşanması istenmiyor.

İlgili bakanlıklar, fahiş fiyatın önüne geçmek için Ramazan öncesinde denetimlere hız verdi.

2025 OCAK'TA KESİLEN CEZALAR

Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında; 139,2 milyon TL idari para cezası, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

FİYAT ETİKETİ DENETİMLERİ

2025 yılı Ocak ayında Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatınca tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen fiyat etiketleri denetimlerinde; toplam 22 bin 818 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 7 bin 367 firma hakkında 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak ayında 13,123 marketlerde yapılan fiyat etiketi denetimleri kapsamında, 32,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak ayında yapılan fiyat etiketi kapsamında 13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapılmış olup, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

LOKANTA, KAFE, PASTANE DENETİMLERİ

2025 yılı Ocak ayında 6,454 lokanta, restoran, kafe, pastane gibi iş yerleri denetlendi, 9,8 milyon TL ceza uygulandı.

Aynı dönemde 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri denetlendi; 9,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

2025 yılı Ocak ayında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada, 52,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

REKLAM VE HAKSIS TİCARİ UYGULAMALAR

2025 yılı Ocak ayında reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2 bin 34 firma denetlendi, 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza kesildi.

OTOMOTİV, EMLAK, KUYUMCULUK DENETİMLERİ

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ekipleri, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14 bin 583 firma denetledi.

Aykırılıklar için, 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.