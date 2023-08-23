Ticaret Bakanlığı Togg'un ikinci el satış ilanlarını mercek altına aldı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformundan bir mesaj paylaşarak, karşılaştığı ilanlar nedeni ile Togg ile ilgili satışların mercek altında alındığını duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el Togg satışı için alınan kararlara aykırı ilanların tespit edildiğini belirterek harekete geçildiğini açıkladı.

Bakanlık, araçların fahiş fiyatlarla satılmasını önlemek ve alınan kararlara uygun hareket edilmemesi için başlattığı denetimlere Togg'un ikinci el satışını da dahil etti.

Açıklamada Togg'un milli bir değer olması ve araç satış fiyatlarını dengeleme misyonu gerekçesi ile ayrıcalıklı bir konumda olduğunun da altı çizildi.

Ticaret Bakanlığı, "Markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır." mesajı ile birlikte ikinci el TOGG satışına ilişkin inceleme başlattığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Togg araçlarını ilan sitelerinde sıfırından daha yüksek fiyatlara satanlara ilişkin göz yumulmayacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin vizyon projesi, yerli ve milli aracımız Togg ile ilgili olarak son zamanlarda ilan sitelerinde, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanların olduğu ve bu konuda şikayetlerin bulunduğu tespit edilmiştir.

"Denetimler devam ediyor"

İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talep etme, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat arttırma oyunlarına karşı, Ticaret Bakanlığı olarak sıkı denetimlerimiz devam etmektedir.

"Yasa dışı araç ilanlarında yüzde 95 oranında azalma yaşandı"

Bakanlığımızın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında yüzde 95 oranında azalma kaydedilmiş, stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir.

İlanda araçlara normal fiyat verip, telefonda fiyat yükseltenler de mercekte

Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır.

"Sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek"

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada Togg'un milli araç olarak farklı bir hassasiyetle üzerinde durulduğunu şöyle belirtti:

Bu sebeple, Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan Togg’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır.

"Frsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değer"

Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojimizin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir.

"Gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak"