Ticaret Bakanlığı, yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ilan etti Yurt dışından ithal edilen ve yerli üreticinin pazarında haksız rekabete yol açan ürünlere uygulanan yaptırımların süresi dolunca da takibinin devam etmesi sağlanacak.

AA

İthal ürünlerin yerli üretici üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi için alınan tedbirlerin, zaman aşımına uğramasının önlenmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve gelecek yılın aynı döneminde süresi dolacak olan dampinge karşı önlemleri duyurdu.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin'den ithal "porselen ve seramikten sofra ve mutfak eşyası" için uygulanan damping önlemi 3 Mart, Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli "metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlar" ithalatında uygulanan damping önlemi de 19 Nisan itibarıyla sona erdi.

Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli "termosifonlar" için uygulanan dampinge karşı önlem

Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli "termosifonlar" için uygulanan dampinge karşı önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 12 Nisan 2024'te, Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri" ithalatındaki söz konusu önlemler de 23 Mayıs 2024'te sonlanacak.

Dampinge karşı kesin önlemler 5 yıl sonra sona eriyor

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Yerli üreticilerinin gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakkı saklı

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakları bulunuyor.